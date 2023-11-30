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أسهل طريقة للقبول بوظائف الدفاع الجوي في آخر يوم تقديم

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وظائف الدفاع الجوي
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في آخر يوم للتقديم، كشفت قوات الدفاع الجوي الملكي عن طريقة القبول بعدد من الوظائف الشاغرة بمناطق مختلفة من المملكة.
وأوضحت ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي أنه تم طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

 

الشروط

1 - اجتياز الكشف الطبي.
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
5 - أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
6 - أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
 7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.
 8 - إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
 9 - في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.

 

طريقة التقديم

 وبدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم اليوم الخميس الموافق  1445/05/16هـ //  2023/11/30م.
- المصدر - (اضغط هنا).
- طريقة التقديم - (اضغط هنا).



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