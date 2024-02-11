أسعار حجاج الداخل 1445.. الحج تفتح المسار الإلكتروني للتسجيل اليوم

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تستعد وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، لإطلاق المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم حج هذا العام 1445.





أسعار حجاج الداخل لعام 1445



بداية تسجيل حجاج الداخل في موقع الوزارة و"نسك"



سعر الباقة الاقتصادية 3.145 ريالاً والنقل 300 ريال



تعديل نظام خدمة حجاج الداخل



التظلم من العقوبة لدى ديوان المظالم خلال 60 يومًا





وزارة الحج تمثل الحجاج أمام المحاكم الشرعية



وأنهت الوزارة كافة الإجراءات التي يتطلبها التسجيل من خلال موقع الوزارة، وتطبيق (نسك) الإلكتروني، وفقا لـ"عكاظ".وتهدف الوزارة إلى ضمان سرعة التسجيل وسهولة إنهاء الخطوات المتعلقة باختيار الباقات، التي تم اعتمادها لموسم الحج لهذا العام، البالغة أربع باقات رئيسة.وقالت الوزارة إنه تم تخفيض الباقة الرابعة (الاقتصادية) لتصبح 3,145 ريالاً، وتخفيض سعر النقل داخل المشاعر المقدسة للحجاج غير المشمولين بالنقل بقطار المشاعر ليصبح 300 ريال بدلاً من 400 ريال.وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1426/10/28، حيث تضمن التعديل، حذف وتعديل بعض الفقرات المنصوص عليها في النظام.أولاً - حذف الفقرة «2» من المادة «19» التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».ثانيًا - تعديل المادة «21»، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة «19» من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».ثالثًا - حذف الفقرة «2» من المادة «22» التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة».رابعًا - حذف الفقرة «3» من المادة «22» التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».خامسًا - حذف المادة «23» التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».