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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 مارس.. عيار 22 يُسجل 238 ريالًا

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 21 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.  اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 259.54 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 237.91 ريال. 

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 227.10 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 194.66 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 151.40 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           259.54 ريال
الذهب عيار 22             237.91 ريال
الذهب عيار  21             227.10 ريال
الذهب عيار  18            194.66 ريال     
الذهب عيار  14             151.40 ريال
الذهب عيار 12              129.27 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,072 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,817 ريال
أسعار كيلو الذهب   259,538  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

 الذهب عيار  24            260.01 ريال
الذهب عيار 22              238.35 ريال
الذهب عيار  21             227.52 ريال
الذهب عيار  18               195.01 ريال     
الذهب عيار  14              151.68 ريال
الذهب عيار 12                130.01 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,086 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,820 ريال
أسعار كيلو الذهب     260,014  ريال  

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