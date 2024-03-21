أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 مارس.. عيار 22 يُسجل 238 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 21 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 259.54 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 237.91 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 227.10 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 194.66 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 سعر 151.40 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 259.54 ريال
الذهب عيار 22 237.91 ريال
الذهب عيار 21 227.10 ريال
الذهب عيار 18 194.66 ريال
الذهب عيار 14 151.40 ريال
الذهب عيار 12 129.27 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,072 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,817 ريال
أسعار كيلو الذهب 259,538 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب عيار
24 260.01 ريال
الذهب عيار 22 238.35 ريال
الذهب عيار 21 227.52 ريال
الذهب عيار 18 195.01 ريال
الذهب عيار 14 151.68 ريال
الذهب عيار 12 130.01 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,086 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,820 ريال
أسعار كيلو الذهب 260,014 ريال