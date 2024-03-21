أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 مارس.. عيار 22 يُسجل 238 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 21 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 259.54 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 237.91 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 227.10 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 194.66 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 151.40 ريال.الذهب عيار 24 259.54 ريالالذهب عيار 22 237.91 ريالالذهب عيار 21 227.10 ريالالذهب عيار 18 194.66 ريالالذهب عيار 14 151.40 ريالالذهب عيار 12 129.27 ريالأسعار أوقية الذهب 8,072 ريالأسعار جنيه الذهب 1,817 ريالأسعار كيلو الذهب 259,538 ريالالذهب عيار 24 260.01 ريالالذهب عيار 22 238.35 ريالالذهب عيار 21 227.52 ريالالذهب عيار 18 195.01 ريالالذهب عيار 14 151.68 ريالالذهب عيار 12 130.01 ريالأسعار أوقية الذهب 8,086 ريالأسعار جنيه الذهب 1,820 ريالأسعار كيلو الذهب 260,014 ريال