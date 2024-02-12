أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 12 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,155.52 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,171.24 ريال



وسجل عيار 24 نحو 243.94 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.45 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.45 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.95ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.70 ريال.الذهب عيار 24 243.94الذهب عيار 22 223.45الذهب عيار 21 213.45الذهب عيار 18 182.95الذهب عيار 14 142.70وبلغ سعر أوقية الذهب 8,155.52 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,697.60 ريال.الذهب عيار 24 244.12الذهب عيار 22 223.61الذهب عيار 21 213.60الذهب عيار 18 183.09الذهب عيار 14 142.81وبلغ سعر أوقية الذهب 8,171.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.