أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل"
الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 12 من فبراير،
حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.
أسعار الذهب عيار
24وسجل عيار 24
نحو 243.94 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.45 ريال.
أسعار الذهب
عيار 21سجل سعر الذهب
عيار 21 نحو 213.45 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.95ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.70 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكة الذهب عيار 24 243.94
الذهب عيار 22 223.45
الذهب عيار 21 213.45
الذهب عيار 18 182.95
الذهب عيار 14 142.70
أوقية الذهب تسجل 8,155.52 ريالوبلغ سعر أوقية الذهب 8,155.52 ريال،
داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,697.60 ريال.
أسعار الذهب أمس في المملكةالذهب عيار 24 244.12
الذهب عيار 22 223.61
الذهب عيار 21 213.60
الذهب عيار 18 183.09
الذهب عيار 14 142.81