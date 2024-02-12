الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

اسعار الذهب3
أسعار الذهب اليوم الإثنين
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 12 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 243.94 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.45 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.45 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.95ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.70 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           243.94         
الذهب عيار  22           223.45         
الذهب عيار  21            213.45         
الذهب عيار  18             182.95         
الذهب عيار  14            142.70

أوقية الذهب تسجل 8,155.52 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,155.52 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,697.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.12         
الذهب عيار  22           223.61         
الذهب عيار  21            213.60         
الذهب عيار  18            183.09         
الذهب عيار  14            142.81

أوقية الذهب تسجل 8,171.24 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,171.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.

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