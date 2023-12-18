الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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أرامكو ساتورب تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات

ارامكو السعودية
شركة أرامكو توتال للتكرير
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير (SATORP)، تعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف قانونية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

الوظائف الشاغرة:



1- محلل البيانات والتحليلات.
(Data & Analytics Analyst)

2- أخصائي البنية التحتية.
(Architecture Specialist)

3- كبير محللي البنية التحتية.
(Senior Infrastructure Analyst)

4- مشرف علاقات الموردين والخدمات اللوجستية.
(Vendor Relations & Logistics Supervisor)

5- أخصائي العقود.
(Contract Specialist)

6- مفتش السلامة.
(Safety Inspector)

7- مسؤول الهوية والملصقات (لا يشترط الخبرة).
(ID and Sticker Officer II)

8- محلل المشتريات.
(Procurement Analyst)

9- محلل العقود.
(Contract Analyst)

10- محلل أول العقود.
(Sr.Contract Analyst)

11- محلل البنية التحتية.
(Infrastructure Analyst)

12- أخصائي التخطيط المؤسسي.
(Corporate Planning Specialist)

13- محلل المشتريات SMP.
(Procurement Analyst – SMP Contractor)

14- مهندس مراقبة العمليات.
(Process Control Engineer)

15- مهندس سلامة العمليات.
(Senior Process Safety Engineer)

16- مهندس التآكل.
(Corrosion Engineer)

17- أخصائي الأمن السيبراني.
(Cyber Security Specialist)

مزايا العمل في ساتورب: 

– راتب أساسي تنافسي.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.
– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
– تأمين طبي.
– راتب إضافي سنوي.
– بدل إجازة (70% من الراتب).
– برنامج تملك المنازل للسعوديين.
– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للسعوديين.
– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

عن الشركة:

شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب (SATORP)، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة العربية السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:


– للاطلاع على المهام الوظيفية التقديم على وظائف ساتورب:

1- للتقديم عبر موقع الشركة الرسمي:
( اضغط هنا )

2- للتقديم عبر موقع linkedin:
( اضغط هنا )

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