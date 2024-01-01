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أرامكو توتال ساتورب تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

فرص وظائف
أرامكو توتال ساتورب
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات التالية: 
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وظائف أرامكو توتال للتكرير


- مهندس (Engineer)
- مفتش منطقة (  Senior Area Inspector)
- مراقب المستندات ( Document Controller)
- مهندس أساليب (RBI Methods Engineer)
- مهندس مراقبة العمليات (Process Control Engineer)
- محلل البيانات والتحليلات (Data & Analytics Analyst)
- أخصائي الهندسة المعمارية (Architecture Specialist)
- محلل البنية التحتية (Senior Infrastrcture Analyst)

مزايا العمل في أرامكو توتال


- رواتب تنافسية
- بدل سكن
- بدل نقل
- إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
- إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
- تأمين طبي
- راتب إضافي سنوي
- بدل إجازة (70% من الراتب).
- برنامج تملك المنازل للسعوديين.
- بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.
- هدايا خدمة كل خمس سنوات.

نبذة عن شركة ساتورب:


ساتورب (SATORP) اختصار لمسمى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة العربية السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم على وظائف ساتورب:


التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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