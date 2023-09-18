"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح 33 وظيفة لحملة الثانوية
فأعلى في مختلف المجالات الوظيفية (إدارية، هندسية، فنية، مهنية) في عدة مدن بالمملكة
على النحو التالي:
- حمال
- مسئول الحفر
- منسق المخزون
- مشغل رافعة
- منسق التدريب والتطوير
- مساعد اكتساب المواهب
- مشرف المشتريات
- أخصائي المخزون
- أخصائي الخزانة
- أخصائي شبكات
- أخصائي العقود
- أخصائي التطبيقات الرقمية والتجارية
- أخصائي في التسويق والاتصالات
- أخصائي مشتريات أول
- مدير أداء العمليات
- مدير تطوير الأعمال
- فني إلكترونيات
- مدير تقنية المعلومات
- مهندس معماري
- مهندس تصميم
- مهندس ميكانيكي أول
- وظائف أخرى.
المؤهلات المطلوبة:- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس