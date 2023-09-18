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"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

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أرامكو روان
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح 33 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المجالات الوظيفية (إدارية، هندسية، فنية، مهنية) في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان
- حمال
- مسئول الحفر
- منسق المخزون
- مشغل رافعة
- منسق التدريب والتطوير
- مساعد اكتساب المواهب
- مشرف المشتريات
- أخصائي المخزون
- أخصائي الخزانة
- أخصائي شبكات
- أخصائي العقود
- أخصائي التطبيقات الرقمية والتجارية
- أخصائي في التسويق والاتصالات
- أخصائي مشتريات أول
- مدير أداء العمليات
- مدير تطوير الأعمال
- فني إلكترونيات
- مدير تقنية المعلومات
- مهندس معماري
- مهندس تصميم
- مهندس ميكانيكي أول
- وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس

طريقة التقديم:

متاح التقديم حالياً من خلال الرابط، (اضغط هنا).

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