"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح 33 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المجالات الوظيفية (إدارية، هندسية، فنية، مهنية) في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي: اضافة اعلان

- حمال

- مسئول الحفر

- منسق المخزون

- مشغل رافعة

- منسق التدريب والتطوير

- مساعد اكتساب المواهب

- مشرف المشتريات

- أخصائي المخزون

- أخصائي الخزانة

- أخصائي شبكات

- أخصائي العقود

- أخصائي التطبيقات الرقمية والتجارية

- أخصائي في التسويق والاتصالات

- أخصائي مشتريات أول

- مدير أداء العمليات

- مدير تطوير الأعمال

- فني إلكترونيات

- مدير تقنية المعلومات

- مهندس معماري

- مهندس تصميم

- مهندس ميكانيكي أول

- وظائف أخرى.





المؤهلات المطلوبة:



طريقة التقديم:

