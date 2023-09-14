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أبشر يوضح بالتفصيل طريقة إثبات الحالة الاجتماعية

أبشر
أبشر
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تفاعل تطبيق أبشر مع استفسارات المستفيدين بشأن طريقة وآلية إثبات الحالة الاجتماعية.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على مستفيدة وجهت سؤالا قالت فيه: "السلام عليكم أريد إثبات إني غير متزوجه في منصة أبشر .. كيف الطريقة؟".اضافة اعلان

تعديل الحالة الاجتماعية


وأجابت منصة أبشر، بقولها: "وعليكم السلام.. الأخت الكريمة، يرجى تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة ابشر عبر الرابط المرفق http://absher.sa واتباع الخطوات:

- اختيار خدماتي
- خدمات
- الخدمات العامة
- تقارير أبشر

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في أبشر.

خطوات تعديل المؤهل


• الدخول على الحساب من خلال الويب وليس التطبيق.
• ثم الضغط على خدماتي.
• ثم الضغط على الأحوال المدنية.
• ثم اضغط على تواصل.
• سيظهر الاسم والمنطقة، خدمات السجل المدني، ثم تختار تعديل المؤهل الدراسي
• ثم يظهر متطلبات – وصف الطلب- يكتب بها: تعديل المؤهل الدراسي.
• ثم الضغط على مرفقات.
• ثم تختار مكتبة الصور، ويتم رفع الملف.
• ثم تقديم طلب.

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