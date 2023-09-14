أبشر يوضح بالتفصيل طريقة إثبات الحالة الاجتماعية

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تفاعل تطبيق أبشر مع استفسارات المستفيدين بشأن طريقة وآلية إثبات الحالة الاجتماعية.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على مستفيدة وجهت سؤالا قالت فيه: "السلام عليكم أريد إثبات إني غير متزوجه في منصة أبشر .. كيف الطريقة؟". اضافة اعلان





تعديل الحالة الاجتماعية



خطوات تعديل المؤهل



وأجابت منصة أبشر، بقولها: "وعليكم السلام.. الأخت الكريمة، يرجى تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة ابشر عبر الرابط المرفق http://absher.sa واتباع الخطوات:- اختيار خدماتي- خدمات- الخدمات العامة- تقارير أبشروفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في أبشر.• الدخول على الحساب من خلال الويب وليس التطبيق.• ثم الضغط على خدماتي.• ثم الضغط على الأحوال المدنية.• ثم اضغط على تواصل.• سيظهر الاسم والمنطقة، خدمات السجل المدني، ثم تختار تعديل المؤهل الدراسي• ثم يظهر متطلبات – وصف الطلب- يكتب بها: تعديل المؤهل الدراسي.• ثم الضغط على مرفقات.• ثم تختار مكتبة الصور، ويتم رفع الملف.• ثم تقديم طلب.