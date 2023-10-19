الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أبشر يوضح آلية حل مشكلة الرموز المقروءة آلياً لتحديث الجواز المؤقت

ابشر
منصة أبشر
أ أ
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أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليا.

مشكلة تحديث الجواز المؤقتاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليا.
وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر افراد (اضغط هنا) واتباع الخطوات التالية:
- تبويب خدماتي
- النقر على خدمات
- الجوازات
- تواصل

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أتاحت خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

تجديد جوازات السفر

 وأوضحت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.
 وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.

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