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صحيفة تواصل الالكترونية

أبشر: إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا دون زيارة مقر الأحوال المدنية

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أبشر
أ أ
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أوضحت منصة "أبشر"، مزايا إصدار سجل الأسرة إلكترونيا، حيث يمكن للمستفيدين وبكل سهولة إصدار السجل.

إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا:اضافة اعلان

وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن المستفيدين يمكنهم وبكل سهولة إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.

وكانت المنصة أكدت في وقت سابق، إمكانية إتمام إجراءات الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو جوازات أحد أفراد الأسرة إلكترونيًا، مشيرة إلى إمكانية تسجيل المولود إلكترونيًا، دون زيارة مقار الأحوال المدنية.

خطوات تنفيذ الخدمة عبر أبشر:

وقبل ذلك، حددت منصة أبشر، بالتفصيل خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.
وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي بكل سهولة في 4 خطوات.
1- اختيار خدمات من تبويب خدماتي
2- اختيار الأحوال المدنية
3- اختيار خدمات الهوية الوطنية
4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية

خدمة تسجيل المواليد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر تفاصيل خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وخطوات الحصول على الخدمة بالتفصيل.
وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين تسجيل المواليد إلكترونيا، مع إتاحة توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث إلى العنوان الوطني.
طريقة الوصول للخدمة
– الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي
– اختيار الأحوال المدنية
– اختيار خدمة تسجيل المواليد

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