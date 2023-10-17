آخر فرصة.. اليوم نهاية فترة التقديم على وظائف مدينة الملك عبد العزيز

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تنتهي، اليوم الثلاثاء، آخر فرصة للتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفتحت باب التقدم بداية من الأحد 15 أكتوبر ولمدة 3 أيام فقط. اضافة اعلان

وكانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد أعلنت عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الفنية، الهندسية) في مقرها بالرياض وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين حسب المسميات والتخصصات التالية:





المسميات الوظيفية





التخصصات المطلوبة





المؤهلات المطلوبة





الشروط العامة





تعليمات تقديم الطلب عبر بوابة التوظيف





طريقة التقديم

