آخر فرصة.. اليوم نهاية فترة التقديم على وظائف مدينة الملك عبد العزيز

تنتهي، اليوم الثلاثاء، آخر فرصة للتقديم على
الوظائف التي أعلنت عنها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفتحت باب
التقدم بداية من الأحد 15 أكتوبر ولمدة 3 أيام فقط.
وكانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد أعلنت عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الفنية، الهندسية) في مقرها بالرياض وترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين حسب المسميات والتخصصات التالية:
ـمهندس
حاسب آلي مساعد
المسميات الوظيفية
- مهندس نووي مساعد
- مهندس صناعي مساعد
- مهندس كهربائي مساعد أخصائي جودة مساعد
- مطور برامج مساعد أخصائي تسويق مساعد
- أخصائي قانوني مساعد
- مترجم فني دعم تقنية معلومات ممارس
- القانون
التخصصات المطلوبة
- الشريعة
- التسويق
- الأنظمة
- الحقوق
- الإتصال والإعلام
- إدارة الجودة
- لغة انجليزية
- لغة انجليزية وآدابها
- الحاسب الآلي ونظم المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- هندسة الشبكات
- شبكات الحاسب الآلي
- الأمن السيبراني
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الهندسة النووية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية
- الدبلوم
المؤهلات المطلوبة
- البكالوريوس
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
الشروط العامة
- حاصل على مؤهل بكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
- أن يكون المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة.
- توفر الخبرات (للوظائف التي تتطلب خبرة) وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.
تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتقديم من خلال
بوابة التوظيف.
تعليمات تقديم الطلب عبر بوابة التوظيف
التأكد من مطابقة المؤهل العلمي والتخصص لما هو معلن عنه.
في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني فإن للمدينة الحق في استبعاد طلب التقديم دون أدنى مسؤولية.
تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني لا يعني الحصول على الوظيفة أو الترشح لها، حيث أن الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بعدد الوظائف الشاغرة واستيفاء المتقدم لكافة متطلبات شغل الوظيفة ونتائج المفاضلة.