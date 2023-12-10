آخر فرصة.. اليوم تنتهي فترة التقديم على المالية في البنك الدولي بواشنطن

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تنتهى اليوم الأحد فترة التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة المالية لتوظيف الكفاءات السعودية في مقر البنك الدولي بواشنطن، والمكاتب التابعة له حول العالم. اضافة اعلان





برنامج زمالة الكفاءات السعودية



التخصصات المطلوبة



الفرص الشاغرة



الدفعات السابقة



فرص فريدة للكفاءات المؤهلة



فرص عمل مع الحكومات والمجتمع المدني



موعد التقديم



طريقة التقديم

