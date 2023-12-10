الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

آخر فرصة.. اليوم تنتهي فترة التقديم على المالية في البنك الدولي بواشنطن

وزارة المالية
وزارة المالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تنتهى اليوم الأحد فترة التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة المالية لتوظيف الكفاءات السعودية في مقر البنك الدولي بواشنطن، والمكاتب التابعة له حول العالم.اضافة اعلان

برنامج زمالة الكفاءات السعودية

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن إطلاق (برنامج زمالة الكفاءات السعودية) بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عن توافر فرص عمل وتدريب للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن.
إضافة إلى عدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة

- القانون.
- علم الجريمة.
- العدالة الجنائية.
- المالية.
- المحاسبة.
- الإدارة المالية.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- إدارة المخاطر.
- علوم الحاسب.
- الاقتصاد.
- السياسة العامة.
- الإحصاء.
- الهندسة المدنية.
- هندسة النقل.
- الرياضيات.
- الصحة العامة.
- العلوم الصحية.
- أو ما يعادلها.

الفرص الشاغرة

- محلل الامتثال للنزاهة.
- محلل قانوني.
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي.
- محلل البنية التحتية (النقل).
- محلل مالي.
- محلل استثمار.
- محلل عمليات.
- محلل إدارة المعرفة والاتصالات.
- محلل استقصائي.

الدفعات السابقة

وشهدت دفعات البرنامج السابقة استقطابا للكفاءات السعودية الشابة، بهدف بناء مهاراتهم في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافةً إلى زيادة تمثيل المملكة العربية السعودية في مجموعة البنك الدولي.

فرص فريدة للكفاءات المؤهلة

ويقدم البرنامج فرصا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم.
بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والإستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.

فرص عمل مع الحكومات والمجتمع المدني

ويتيح البرنامج الذي يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/05/26هـ الموافق 2023/12/10م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

images
10:29 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عبر "زووم".. "ريادة" يُعلن عن دورة تدريبية مجانية في التسويق الإلكتروني

وزارة الطاقة
9:42 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
9:03 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر والاستعلام الآن برقم الهوية

وزارة الصحة
8:00 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

اليوم.. فتح باب التقديم على وظائف "الصحة" لحملة البكالوريوس بدون خبرة

اقرأ أيضا

بعد ساعات من بدء الإيداع.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص دفعة ديسمبر

عاجل.. بعد بدء إيداع دعم ديسمبر.. هل هي آخر دفعة من حساب المواطن؟

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف بالتخصصات الإدارية والهندسية والتقنية والقانونية

في 70 جامعة حول العالم.. "التعليم" تعلن عن التقديم على مسار التميّز للابتعاث

عاجل.. خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة المواصفات 10:38 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لـ "المواصفات والمقاييس"

مجمع الملك عبدالعزيز 8:47 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

وزارة المالية 12:16 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم متاح حاليا وينتهي في هذا الموعد .. وظائف شاغرة بوزارة المالية

المعهد التقني السعودي 12:49 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في قطاع البترول لمختلف التخصصات

اقرأ أيضا

هيئة الهلال الأحمر السعودي
6:43 م السبت، 09 ديسمبر 2023

هيئة الهلال الأحمر تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير بمكافأة شهرية

برنامج ريف - ريف
6:25 م السبت، 09 ديسمبر 2023

توضيح من برنامج ريف بشأن إيداع الدعم للمستفيدين

هيئة تقويم التعليم والتدريب
2:33 م السبت، 09 ديسمبر 2023

طريقة تحديث التخصص في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية 1445

حساب المواطن - ريال
2:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن.. إيداع دعم ديسمبر بعد ساعات وهذا رابط الاستعلام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

958337
10:02 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الصحة" حول لقاح الأنفلونزا الموسمية

أهم 10
9:38 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع حساب المواطن وأشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
9:03 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر والاستعلام الآن برقم الهوية

الاجيال
8:37 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

7 معتقدات تربوية خاطئة تتناقلها الأجيال

عقارات
8:11 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد ضبط 92 وسيطًا.. تفاصيل أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

حساب المواطن
7:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بعد ساعات من بدء الإيداع.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص دفعة ديسمبر