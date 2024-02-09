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آخر فرصة الأحد.. توظيف فوري في وزارة الصناعة براتب تنافسي

وزارة الصناعة
وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية
أ أ
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تنتهى الأحد القادم فترة التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث أعلنت الوزارة عن فرص التعيين الفوري براتب ومميزات تنافسية.اضافة اعلان

وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وكانت مسك بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت عن برنامج بناء القدرات الصناعية والتعدينية والذي يعقد، لاستقطاب الكفاءات الوطنية ممن لديهم خبرة في قطاعي الصناعة والتعدين وإكسابهم، ذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عامة عن البرنامج:

تقدم مسك برنامج بناء قدرات الصناعية والتعدينية للكفاءات الوطنية من خلال توفير الخبرة العملية والفرصة الوظيفية للعمل في هذين القطاعين الواعدين  مع خبراء القطاع  لتحقيق رؤية المملكة.

وظائف وزارة الصناعة.. مزايا البرنامج

- توظيف فوري.
- راتب شهري منافس.
- تأمين طبي (يشمل الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين) بحسب سياسة الموارد البشرية.
- برامج تدريبية متخصصة.
- مكافأة بناء على تقييم.

وظائف وزارة الصناعة.. التخصصات المطلوبة

- الهندسة.
- الجيولوجيا.
- نظم المعلومات الجغرافية.
- علوم الأرض.
- إدارة الأعمال.
- المالية.
- المحاسبة.
- القانون.
- إدارة المشاريع.
- هندسة الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- السياسات العامة.
- التعاون الدولي.
- الاقتصاد.

شروط وظائف وزارة الصناعة

1- سعوديـ/ـة الجنسية
2- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.
4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها.
5- إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
6- التفرغ التام للبرنامج .
7- خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال الصناعة والتعدين.

النقاط الرئيسة في البرنامج

- توظيف فوري.
- دورات تدريبية وتطويرية.
- راتب شهري منافس.
- تأمين طبي.
- يشمل الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين.
- مكافأة.
- بناء على تقييم.

موعد التقديم

التقديم مُتاح حاليًا وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1445/08/01هـ الموافق 2024/02/11م.

طريقة التقديم

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