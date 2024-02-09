آخر فرصة الأحد.. توظيف فوري في وزارة الصناعة براتب تنافسي

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تنتهى الأحد القادم فترة التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث أعلنت الوزارة عن فرص التعيين الفوري براتب ومميزات تنافسية.





وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية



نبذة عامة عن البرنامج:



وظائف وزارة الصناعة.. مزايا البرنامج



وظائف وزارة الصناعة.. التخصصات المطلوبة



شروط وظائف وزارة الصناعة



النقاط الرئيسة في البرنامج



موعد التقديم



طريقة التقديم

