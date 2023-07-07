بدولة خليجية.. ضبط عصابة مكونة من 33 فلبينيًا متورطين في هذه الجرائم

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة ضبط تشكيل عصابي مؤلف من 33 شخصا من الجنسية الفلبينية يقوم بتزوير المستندات الرسمية وتقديمها للجهات المختصة في دولة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ضبط التشكيل يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في عدم السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالإجراءات والقوانين المعمول بها البلاد.

تفاصيل القبض على المتهمين

وأوضحت أن إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الفلبين لدى البلاد من ضبط 33 فلبينيا يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم وتقديمها للجهات المختصة في الكويت وهي عبارة عن (شهادات دراسية – عقود زواج – شهادات رخص قيادة).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة، أنه تم تحويل هؤلاء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مؤكدة أن لا أحد فوق القانون وأنها سوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام في البلاد.

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