دبلوماسي سوداني: لن يكون هناك أي لقاء بين البرهان وحميدتي

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الاشتباكات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، كشف دبلوماسي سوداني أنه لن يكون هناك لقاء بين البرهان وحميدتي في أي مكان.

وحسب “العربية” فقد بدأ الجيش السوداني، تشغيل مسيرات مقاتلة واستطلاعية، مسيرات من طراز “بيرقدار” دخلت الخدمة مع الجيش السوداني.

وقصف الطيران السوداني، مواقع تمركز قوات الدعم في جنوب الخرطوم وجنوب غرب أم درمان.

الجيش قادر على حسم التمرد في فترة قصيرة

وقال وزير الخارجية السوداني: إن الجيش لا يرغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة بهدم المباني التي يختبئ فيها المتمردون.

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وأكد أن الجيش قادر على حسم التمرد في فترة قصيرة وما يؤخره وجود المتمردين بالمرافق الحكومية.

ارتفاع في حالات اغتصاب وخطف النساء

فيما كشفت منظمات إنسانية وأممية، ارتفاع في حالات اغتصاب وخطف النساء جراء الحرب في السودان.

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ولفتت منظمة الأمم المتحدة، إلى نزوح نحو 3 ملايين شخص داخليا وعبر الحدود بعد أقل من 3 شهور على اندلاع الصراع في السودان.

الأمم المتحدة: البلاد أصبحت مكانًا لا أمل فيه

وبين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن القتال ينتقل للجنوب بالسودان وأن البلاد أصبحت مكانًا لا أمل فيه.

نزوح 3 ملايين سوداني من منازلهم

وأكد أن نحو 3 ملايين سوداني اضطروا للنزوح من منازلهم، مبينًا أن الوضع في غرب دارفور بالسودان خطير للغاية.

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ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب “الفظائع” في السودان، لافتًا إلى أنه مستعد لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لديه للمساهمة في إنهاء الصراع في السودان.