8 مراحل لعلاج طفل الشفة الأرنبية.. تعرف عليها

تواصل ـ فريق الحرير:

تعتبر الشفة الأرنبية، من التشوهات الخلقية الأكثر شيوعاً عند الأطفال، وقد تظهر كجزء من حالة مرضية أو متلازمة جينية موروثة. وقد تحدث تشوهات منفصلة.

تعرف الدكتورة نهلة الدشاش استشارية اضطرابات التخاطب، زمالة المنظمة الأميركية للنطق بمركز جدة للنطق والسمع، الشفة الأرنبية، بأنها فتحة في الشفة العليا أو سقف الفم أو كليهما.

وتتأثر قدرة الطفل بهذا الشق على الرضاعة، فتصبح لديه صعوبات في التغذية وصعوبات في البلع، مع احتمال خروج السوائل من الأنف.

الشفة الأرنبية تبدأ في الأسبوع الرابع للحمل

تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، في وقت مبكر جداً من الحمل، حيث تتكون شفتا الطفل بين 4 و7 أسابيع من الحمل، ويتكون سقف الحلق بين 6 و9 أسابيع من الحمل.

وتزداد احتمالية إصابة الأطفال الذكور بشفة أرنبية، مع أو من دون سقف مشقوق، أما الفتيات فهن أكثر عرضة للإصابة بالحلق المشقوق دون الشفة الأرنبية من الفتيان.

وحول أحدث الطرق في التعامل مع مشكلة الشفة الأرنبية، تقول الدكتورة نهلة أن هذه المشكلة تتطلب التعامل من فريق متعدد التخصصات.

فريق طبي متكامل

الفريق يتكون من طبيب الأطفال وطبيب أنف وأذن وحنجرة وجراح التجميل والترميم وطبيب الأسنان واختصاصي اضطرابات النطق واللغة والبلع.

ويضاف إلى الفريق، إستشاري في الأمراض الوراثية وممرض متخصص، في حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي واختصاصي اجتماعي.

8 مراحل لعلاج الشفة الأرنبية

تبدأ الخطوة الأولى، عند ولادة الطفل بشق حلقي، تقييم وعلاج مجرى التنفس ومشاكل التغذية من قبل طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة. الخطوة الثانية هي مساعدة الطفل على الرضاعة بالتعاون مع إختصاصي النطق واللغة والبلع حتى يتم إختيار حلمة مناسبة للرضاعة. خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يجتمع الفريق ويأتي دور طبيب الأسنان، الذي من الممكن أن يبدأ التدخل في تقويم الأسنان من سن 2 – 3 أسابيع. ويستخدم الطبيب عمليات جراحية أو إجراءات غير جراحية وفق خطورة الحالة. يتخذ اختصاصي علاج النطق واللغة، قرارات التدخل الجراحي مع الفريق المختص كنوع العملية الجراحية، وكذلك في حال وجود قصور في البلعوم. ويقوم الاختصاصي أيضا، بتقييم وعلاج مشاكل النطق واللغة، التي من الممكن أن تحدث نتيجة للتشوهات الموجودة. عندما يبلغ الطفل 9 – 12 شهراً، يتم التدخل الجراحي عادة من قبل جراح التجميل والترميم في الشق الحلقي. وتكتمل المعالجة حيث يبدأ بتصحيح الشفة المشقوقة، والحلق المشقوق من خلال سلسلة من العمليات الجراحية حتى يستعيد المظهر الطبيعي للفم.

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