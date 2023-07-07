هيئة الزكاة: مكافأة لمن يبلغ عن تهريب أو ترويج المخدرات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حث المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية محاولة لتهريب أو ترويج المخدرات

وقال لفضائية “الإخبارية”: “نحن نحث كافة أفراد المجتمع، سواء مواطنين، أو مقيمين، بالإبلاغ عن أي محاولة تهريب داخل المملكة للممنوعات، بما فيها المخدرات”.

قنوات التواصل

وحدد رقم تواصل التبليغ الأمني وهو 1610، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)،حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.

وشدد المتحدث على أن المبلغ عن تهريب المخدرات يحظى بلاغُه بسرية تامة، كما يحصل على مكافأة مالية، عند التأكد من صحة البلاغ.

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أحدث الشحنات المضبوطة

وتمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (178,274) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عبارة عن صناديق تحتوي على “خلايا نحل”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل “خلايا النحل”.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1677376731726897156?s=20

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