5 دقائق يوميًا تحميك من دهون البطن الخطيرة

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قالت خبيرة إن ممارسة نشاط المشي أو التأمل لمدة لاتقل عن خمس دقائق يوميًا يمكن أن يساعد في منع تخزين بعض الدهون في الجسم.

والدهون الحشوية هي نوع من الدهون تقع في عمق البطن، وهي ضرورية لحماية وعزل الأعضاء، لكن كثرتها يرتبط بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ولتقليل مستويات الدهون الحشوية في الجسم، أوصت المدربة الشخصية ومؤثرة اللياقة البدنية، إيزابيلا موراي بممارسة نشاط لمدة خمس دقائق يوميًا لتخفيف التوتر.

وقالت إن هذا يمكن أن يكون من خلال المشي بعد العشاء، أو ممارسة التأمل لمدة خمس دقائق، مما يقلل من مستويات التوتر لتجنب المستويات العالية من الدهون الحشوية (دهون البطن).

العلاقة بين الإجهاد ودهون البطن

وشرحت موراي العلاقة بين الإجهاد ودهون البطن، قائلة: “القشرانيات السكرية هي هرمونات ستيرويد تنتجها المنطقة الحزمية في قشرة الغدة الكظرية (الجزء الخارجي من الغدة الكظرية)، عندما ترتفع هذه المستويات بسبب الإجهاد مثل الكورتيزول، فإنها تسبب تخزينًا تفضيليًا للدهون في البطن مما يؤدي إلى الدهون الحشوية”.

وأوضحت أن “المستويات المرتفعة من الكورتيزول يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام مما قد يضعك في فائض من السعرات الحرارية (تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق)، ولكن حتى إذا لم تفرط في تناول السعرات الحرارية التي تحافظ عليها، فلا يزال بإمكانك زيادة الدهون الحشوية من خلال الإجهاد”.

وتابعت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “ثبت هذا في البحث، حتى أن هناك بحثًا يشير إلى أن التركيز على إدارة الإجهاد يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن دون نقص في السعرات الحرارية. لذا تأكد من التواصل الاجتماعي، وخذ الوقت لنفسك، والأدوية، وخذ الوقت من أجلك”.

السمنة والتوتر

توصلت إحدى الدراسات، التي نُشرت في عام 2018 إلى وجود صلة بين السمنة والتوتر، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر حساسية للتأثيرات من غيرهم.

وقالت: “منذ فترة طويلة يشتبه في أن الإجهاد مرتبط بالسمنة (في البطن). ومع ذلك، توجد اختلافات بين الأفراد في هذه العلاقة المعقدة. نقترح أن مدى تأثير الجلوكوكورتيكويد يفسر جزئيًا هذه الاختلافات بين الأفراد”.

وخلصت الدراسة إلى أن “الإجهاد قد يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير السمنة والحفاظ عليها لدى الأفراد الذين لديهم زيادة في التعرض للجلوكوكورتيكويد أو الحساسية.

وقالت: “قد تؤدي هذه الأفكار إلى استراتيجيات علاج السمنة الفردية الأكثر فعالية”.