شاهد.. بردية السودة القوية في أبها مع غزارة أمطار عسير

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للأجواء المتقلبة، تعرضت مساء اليوم بلدة السودة في أبها لبردية قوية مع تساقط أمطار غزيرة على منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت السودة في أبها لبردية قوية صاحبها أمطار عسير الغزيرة مع رياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

📍 فيديو

بردية #السودة #ابها

الجمعة ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤هـ

7 يوليو 2023 م

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. pic.twitter.com/QupvVhDYS2 — طقس (@tqqs) July 7, 2023

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.