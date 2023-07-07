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هل هناك علاقة بين ارتجاع المريء وتساقط الشعر؟ استشاري يُجيب

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هل هناك علاقة بين ارتجاع المريء وتساقط الشعر؟ استشاري يُجيب

هل هناك علاقة بين ارتجاع المريء وتساقط الشعر؟ استشاري يُجيب

هل هناك علاقة بين ارتجاع المريء وتساقط الشعر؟ استشاري يُجيب
٠٨:٥١:٥٧ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، د. عبدالله الذيابي، أنه ليس هناك أي علاقة بين ارتجاع المريء لدى النساء، وتساقط الشعر.

علاقة ارتجاع المريء بتساقط الشعر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الارتجاع المريئي لدى السيدات يؤثر على المريء والجهاز التنفسي العلوي مثل الجيوب الأنفية والحلق.

وأكد أن ارتجاع المريء يؤثر أيضًا على الجهاز التنفسي السفلي، والشعب الهوائية وليس له علاقة بتساقط الشعر خاصة لدى النساء.

أسباب تساقط الشعر

وحسب الخبراء، فإن الضغط والإجهاد يُعد مشكلة كبيرة، حيث يعاني الأشخاص من تساقط الشعر المفرط نتيجة ارتفاع مستويات التوتر.

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 كما تؤدي الصدمات الجسدية أو العاطفية إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ، حيث يمكن أن تتسبب العديد من الحالات الصحية في تساقط الشعر، بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم وداء الثعلبة.

دور العوامل الوراثية في تساقط الشعر

فيما تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا في تساقط الشعر، إذ يعاني العديد من الرجال والنساء من ترقق خفيف للشعر، بدءًا من الثلاثينيات بسبب الوراثة.

الكلمات الدلالية:
ارتجاع المريء الجهاز التنفسي تساقط الشعرـ الضغط د. عبدالله الذيابي فقر الدم

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