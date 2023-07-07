إحتضن والده لانقاذه من النيران.. فلقيا حتفهما معا بدولة عربية

تواصل ـ فريق التحرير

لقي أب ونجله مصرعهما وهما يحتضنان بعضهما داخل النيران ، في واقعة مأساوية شهدتها محافظة القليوبية في مصر.

وكان حريق قد نسب في مطعم صغير، “للفول والطعمية”، حيث كانا يعملان.

وتلقت أجهزة الأمن في القليوبية إخطارا، بنشوب حريق ضخم في مطعم بمنطقة القيثارية، بمركز قها، وأن النيران احتجزت صاحب المطعم ونجله في الداخل.

إنفجار منظم أنبوب الغاز

وحضرت قوات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق، لكن تم العثور على الأب والابن وقد توفيا بفعل النيران والأدخنة.

وقال أحد سكان منطقة القيثارية التي شهدت الحريق، إن “النيران بدأت من باب المطعم، وفجأة انفجر المنظم الخاص بأنبوب الغاز، فنتج عنه اشتعال نيران ضخمة بشكل سريع”.

فشل عملية الإنقاذ

وقال: “غمرت ستارة من النيران الضخمة باب المطعم، بينما كان الأب صاحب المطعم ونجله بالداخل يجهزان عجينة الطعمية، استعدادا لطهيها في المقلاة التي اشتعلت”.

وأضاف: “لهذا السبب لم يتمكن الاثنان من الخروج، وكذلك لم يستطع الأهالي الدخول لإنقاذهما”، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

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