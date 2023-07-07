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في دولة عربية.. سجن 3 مسؤولين في وفاة 14رضيعًا
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في دولة عربية.. سجن 3 مسؤولين في وفاة 14رضيعًا

في دولة عربية.. سجن 3 مسؤولين في وفاة 14رضيعًا

في دولة عربية.. سجن 3 مسؤولين في وفاة 14رضيعًا
٠٨:٥٢:٥١ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة تونسية حكمًا بسجن 3 مسؤولين بمستشفى للأطفال في القضية التي هزت البلاد عام 2019 عندما توفي 14 رضيعًا نتيجة تعفن جرثومي.

وقال محامي عائلات الضحايا، التومي بن فرحات لوسائل الإعلام المحلية، إن الحكم يقضي بسجن مديرة مركز التوليد بمستشفى الرابطة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بثماني أشهر سجنًا.

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تفاصيل الواقعة

وتوفي الرضع في مركز للتوليد خلال مارس 2019 إثر تسرب جرثومي إلى أكياس لمستحضر غذائي، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق طبية.

وأثارت الكارثة غضبًا واحتجاجات وأدت الى استقالة وزير الصحة عبر الرؤوف الشريف آنذاك واعلان النيابة العامة عن فتح تحقيق على الفور.

ويواجه المتهمون حكمًا مماثلاً في 15 دعوى قضائية تم تحريكها ضدهم.

ويتوقع أن يتقدموا بطعون ضد الحكم الصادر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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الكلمات الدلالية:
محكمة تونسية مركز للتوليد مستشفى الرابطة وزير الصحة

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