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توضيح عاجل من “الجوازات” بشأن تجديد جواز السفر لهؤلاء

توضيح عاجل من “الجوازات” بشأن تجديد جواز السفر لهؤلاء

توضيح عاجل من “الجوازات” بشأن تجديد جواز السفر لهؤلاء
٠٨:٣٩:٤٢ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية العامة للجوازات البوم الجمعة، توضيحًا هامًا بشأن تجديد جواز السفر لعمر10 سنوات فأعلى.

وأوضحت أن تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر لمن هم 10 سنوات فأعلى.

ولفتت إلى أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم تحديد واختيار وسيلة النقل ويتم إيصاله للمستفيد.

تنبيه مهم للراغبين في السفر

وفي وقت سابق، قد دعت “الجوازات”، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

الحد الأدنى لصلاحية الجواز

وبينت أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

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وأشارت إلى أنه أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون.

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وشددت المديرية، على أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و “توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة.

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