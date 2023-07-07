تنبيه مهم من حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن استمرار الدعم الإضافي حتى شهر يوليو الجاري بناءً على الأمر الملكي، بتمديده.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023”.

الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس. وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتدءًا من هذا الشهر، إلا أنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين بتمديده.

وسيتواصل تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليوالمقبل، إى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

تنبيه من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي.. التفاصيل