للأمهات.. 6 طرق سهلة لمساعدة الأبناء على حفظ القرآن بالإجازة الصيفية

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تعتبر تربية الأطفال على حفظ القرآن الكريم من الأمور الهامة والضرورية على بناء جيل مستقيم أخلاقيًا ومتمسك بدينه.

كما أن تعليم القرآن للطفل الواعي والمدرك لما يقوله، هو أمر هام حتى يبدأ الطفل في معرفة الكثير عن تعاليم الدين الإسلامي ومعرفة كل ما يدور من حوله عن طريق تعلم القرآن الكريم.

أهمية حفظ الأطفال للقرآن

وخلال الإجازة الصيفية، تلجأ الأسر لبرامج مختلفة للترفيه عن أبنائها، وينسى الكثيرون أن الإجازة فرصة ذهبية لتحفيظ الأطفال القرآن.

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انطلاق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام

وهناك وسائل أساسية تساعد في تعلم الأطفال القراءة، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وكلما ارتبط ابنك بالقرآن صغيرًا حماه كبيرًا

طرق تحفيظ القرآن بالإجازة الصيفية

1 – سماع الطفل للقرآن، في البداية لا بد من أن يكون القرآن دائماٌ قريب من أذن الطفل، ولابد من أن يسمع الكثير منه من وقت لآخر.

2 – قراءة الأبوين للقرآن أمام الطفل، فمن المعروف عن الأطفال مشاركة آبائهم الأعمال، ويمكنهم تكرار القرآن أمام أولادهم فيصبح الصبح سعيد بما يقوم به.

3 – مشاركة الطفل تعلم القرآن، فوجود الأب أو الأم مع الطفل وقت قيامه بحفظ القرآن يعمل على زيادة قدرته على الحفظ.

4 – القيام بإهداء الطفل مصحفًا يمكن أن يكون حافز له على الحفظ السريع للقرآن، فغريزة حب الامتلاك الموجودة لدى الأطفال، تجعلهم دائماٌ يفضلون أن يكون لديهم أشياء خاصة بهم وحدهم.

5 – تلقي القرآن بشكل صحيح، لأن القرآن يعمل على تحسين النطق عند الطفل فيصبح قادر على نطق الكلام بالشكل الصحيح.

6 – مكافأة الأطفال على الحفظ، فمن الضروري أن نقوم بالاحتفال بالطفل بعد قيامة بحفظ جزء من القرآن الكريم، فهذا الأمر يجعله يسابق الزمن من أجل حفظ القرآن الكريم.

انطلاق الدورة الصيفية لحفظ القرآن بالمسجد الحرام

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية عن انطلاق الدورة الصيفية الإثرائية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم في جنبات المسجد الحرام.

الدورة تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر

وأوضح فمدير الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية بالمسجد الحرام الشيخ غازي الذبياني، أن انطلاق برنامج الدورة الصيفية الإثرائية المكثفة سيكون ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر.