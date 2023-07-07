العالم في أسبوع.. رد المملكة على إهانة القرآن وموعد دفعة حساب المواطن وجدل حقل الدرة وفرنسا تحترق
تواصل – فريق التحرير:
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا:
المملكة ترد ببيان قوي تجاه إهانة القرآن وتوجه رسالة حازمة للسويد
أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء سفيرة السويد لدى المملكة وتبلغها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى.
ردًا على مزاعم إيران.. الخارجية: ملكية حقل الدرة مشتركة بين المملكة والكويت فقط
إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية “واس”، بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.. استغرقت 9 ساعات
أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.
الحج تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة.. إليك مميزات منصة نسك
أصدرت وزارة الحج والعمرة أمس التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة.
وزارة الطاقة تعلن تمديد الخفض التطوعي مليون برميل يوميًا لمدة شهر
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر أغسطس.
بالأسماء.. 30 مادة خطرة يحظر نقلها في أمتعة الطائرات
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 30 مادة يحظر نقلها ضمن الأمتعة عبر الطائرات، وستتم مصادرتها ولا يحق للمسافر المطالبة بها.
رسميًا.. حساب المواطن يُحدد موعد إيداع دفعة يوليو
أعلن حساب المواطن عبر حسابه في موقع “تويتر”، أنه سيتم إيداع الدفعة 68 في حسابات المستفيدين الإثنين المقبل.
بـ 100 مليار ريال.. الناتج المحلي الزراعي للمملكة يحقق أعلى إسهامًا في تاريخه
قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، إن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموًا في الاستثمارات الزراعية.
استهدفوا دار عبادة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
ثانيًا: دوليًا
المملكة ترحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء.
التعاون الإسلامي: تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء الماضي، بعد صلاة عيد الأضحى_المبارك.
مُرتد عن الإسلام.. اعتقال المصري مُدنس القرآن الكريم في روسيا
أثيرت حالة كبيرة من الغضب مؤخرًا، بعد تداول مقطع فيديو لمواطن مصري يقوم بتدنيس القرآن الكريم بشكل علني، حيث تبين أن المقطع المتداول في مدينة أوليانوفسك الروسية.
الكويت تخاطب مصر رسميًا في واقعة حرق العلم
كشفت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الخارجية، سلّمت للسفير المصري طلباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر فيديو يتضمن حرق علم الكويت.
مظاهرات في كل مكان.. فرنسا تنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها الليلة
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الأحد، أنها ستنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية المنتشرة في أنحاء البلاد.
رئيس أوكرانيا يطرد سفير دولة أوروبية من بلاده.. ماذا حدث؟
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.