العالم في أسبوع.. رد المملكة على إهانة القرآن وموعد دفعة حساب المواطن وجدل حقل الدرة وفرنسا تحترق

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا:

أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء سفيرة السويد لدى المملكة وتبلغها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى.

إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية “واس”، بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

أعلن رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”.

أصدرت وزارة الحج والعمرة أمس التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر أغسطس.

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 30 مادة يحظر نقلها ضمن الأمتعة عبر الطائرات، وستتم مصادرتها ولا يحق للمسافر المطالبة بها.

أعلن حساب المواطن عبر حسابه في موقع “تويتر”، أنه سيتم إيداع الدفعة 68 في حسابات المستفيدين الإثنين المقبل.

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، إن القطاع الزراعي بالمملكة شهد نموًا في الاستثمارات الزراعية.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

ثانيًا: دوليًا

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء الماضي، بعد صلاة عيد الأضحى_المبارك.

أثيرت حالة كبيرة من الغضب مؤخرًا، بعد تداول مقطع فيديو لمواطن مصري يقوم بتدنيس القرآن الكريم بشكل علني، حيث تبين أن المقطع المتداول في مدينة أوليانوفسك الروسية.

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الخارجية، سلّمت للسفير المصري طلباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر فيديو يتضمن حرق علم الكويت.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الأحد، أنها ستنشر 7000 شرطي في باريس وضواحيها لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية المنتشرة في أنحاء البلاد.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.