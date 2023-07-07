حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كميات من مخدر الحشيش في عسير وجازان

تواصل ـ فريق التحرير:

استمرارا للحملة الأمنية على المخدرات، وملاحقة مهربيها ومروجيها برا وبحرا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب كميات من المخدرات في عسير وجازان.

فقد تمكنت قوات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، من إلقاء القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية الاثويبية، لتهريبهما 36 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على 3 مخالفين في جازان

وفي منطقة جازان ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة القبض على 3 مخالفين لنظام آمن الحدود من الجنسية اليمنية ، لتهريبهم نبات القات المخدر

وسائل التبليغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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