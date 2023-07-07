الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
العالم في أسبوع.. رد المملكة على إهانة القرآن وموعد دفعة حساب المواطن وجدل حقل الدرة وفرنسا تحترق
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كميات من مخدر الحشيش في عسير وجازان
توضيح عاجل من “الجوازات” بشأن تجديد جواز السفر لهؤلاء
10 خطوات لإصدار جواز السفر الإلكتروني⁩ للتابعين عبر منصة ⁧أبشر⁩
بغزارة.. شاهد الأمطار تنهمر على جبل غمره برجال ألمع في عسير
توضيح من الحج بشأن السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين

الرئيسية

 /

محليات

 /

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كميات من مخدر الحشيش في عسير وجازان

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كميات من مخدر الحشيش في عسير وجازان

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كميات من مخدر الحشيش في عسير وجازان
٠٨:٣٩:٤٧ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ فريق التحرير:

استمرارا للحملة الأمنية على المخدرات، وملاحقة مهربيها ومروجيها برا وبحرا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب كميات من المخدرات في عسير وجازان.

فقد تمكنت قوات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، من إلقاء القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية الاثويبية، لتهريبهما 36 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على 3 مخالفين في جازان

وفي منطقة جازان ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة القبض على 3 مخالفين لنظام آمن الحدود من الجنسية اليمنية ، لتهريبهم نبات القات المخدر

وسائل التبليغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا:

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات

الكلمات الدلالية:
المخدرات تهريب المخدرات حرس الحدود قوات حرس الحدود منطقة جازان منطقة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
الجوف.. تعليق الدراسة في «التعليم الليلي» بسبب الغبار

الجوف.. تعليق الدراسة في «التعليم الليلي» بسبب الغبار

٠٥:٣٨ م، الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠١٥
صاحب “خط الكفاية”: دراستنا لفت نظر للحكومة

صاحب “خط الكفاية”: دراستنا لفت نظر للحكومة

١٠:٥٨ م، الأربعاء، ٠٩ أبريل ٢٠١٤
«الصحة» تكشف نسبة مستخدمي أجهزة التنفس الصناعي من مصابي كورونا (فيديو)

«الصحة» تكشف نسبة مستخدمي أجهزة التنفس الصناعي من مصابي كورونا (فيديو)

٠٨:٥٠ م، الثلاثاء، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠
الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة من قبضة الانقلابيين في تعز

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة من قبضة الانقلابيين في تعز

١٢:١٩ ص، الخميس، ٢٦ أبريل ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *