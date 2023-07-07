بغزارة.. شاهد الأمطار تنهمر على جبل غمره برجال ألمع في عسير

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للأجواء المتقلبة، تساقطت مغرب الجمعة أمطار غزيرة على جبل غمره برجال ألمع في عسير جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جبل غمره برجال ألمع في عسير لأمطار انهمرت بغزارة مع رياح هابطة وطقس غير مستقر.

أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

امطار غزيره على جبل غمره #رجال_المع غرب #ابها قبل قليل

من عبداللطيف الألمعي pic.twitter.com/4XRiRs3Qnu — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) July 7, 2023

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من “الأرصاد”: درجات الحرارة ستلامس الـ 50 في هذه المنطقة