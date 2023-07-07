توضيح من الحج بشأن السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرط السماح لغير الحاصلين على لقاح كورونا بالصلاة في الحرمين.

وأفادت عبر حسابها في موقع “تويتر” بأنه “تم السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين، وإصدار التصاريح من تطبيق نسك لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا”.

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رفع القيود

واعتبارًا من مارس 2022، بات بإمكان غير المحصّنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

ويُسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بـ”كورونا” أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة، وذلك بعد إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.

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