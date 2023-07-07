10 خطوات لإصدار جواز السفر الإلكتروني⁩ للتابعين عبر منصة ⁧أبشر⁩

تواصل ـ واس:

في إطار تسهيل إجراءات استخراج جواز السفر على المواطنين، وتوفيرًا للوقت والجهد، أعلنت إدارة الجوازات عن الخطوات اللازمة لاستخراج جواز السفر إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.

طريقة إصدار جواز سفر عبر منصة “أبشر”

1 – تسجيل الدخول إلى منصة أبشر ( من هنا ).

2 – اختيار خدمات أفراد الأسرة.

3 – خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.

4 – طلب إصدار جواز شخصي.

5 – اختيار أفراد الأسرة.

6 – تحميل الصورة.

7 – الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط الأحكام.

8 – اختيار عنوان التوصيل.

9 – سداد رسوم التوصيل.

10 – تأكيد الطلب لعملية الإصدار.

الشروط التي يجب توافرها لإصدار جواز السفر

سداد رسوم الخدمة سداد المخالفات المرورية على صاحب الجواز المراد الإصدار له إن وجدت. وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد الإصدار له. تواجد المواطن المراد إصدار الجواز له داخل المملكة في أثناء طلب الإصدار. عدم وجود جواز سفر للمواطن المراد إصدار الجواز له، بشرط ألا يكون مرافقًا لأحد بجواز سفر. خدمة إصدار جواز السفر السعودي تشمل المواطن (أعزب أو رب أسرة).

ويمكن لرب الأسرة إصدار الجواز لأفراد الأسرة، ممن هم دون 21 عامًا، كما يلي:

1 – يمكن إصدار الجواز لأحد أفراد الأسرة – الذكر – إذا كان عمره أقل من 21 عامًا وغير متزوج.

2 – يمكن إصدار الجواز لأحد أفراد الأسرة – الأنثى – إذا كان عمرها أقل من 21 عامًا.

3 – يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.

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