عبر منصة دروب.. بدء التسجيل في 8 دورات مجانية عن بُعد ببرنامج مسار

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أعلنت منصة دروب التابعة لصندوق الموارد البشرية عن بدء التسجيل في 8 دورات مجانية عن بُعد ببرنامج مسار تطوير اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الدورات، تشمل “الكتابة والاستماع والقراءة والاستيعاب والقواعد والمحادثة، والاستعداد لاختبار آيلتس”.

شهادة إتمام المسار التدريبي

وأضافت منصة دروب، أنه يتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الانتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.

طريقة التسجيل

وأشارت المنصة إلى أنه يمكن التسجيل في الدورات المجانية عن بُعد ببرنامج مسار تطوير اللغة الإنجليزية، عبر هذا الرابط، (اضغط هنا).

طريقة التسجيل في منصة “دروب” للأفراد والشركات

فيما كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، متطلبات وخطوات التسجيل في منصة “دروب” للأفراد والشركات.

وتمكن هذه الخدمة الأفراد والشركات من التسجيل في موقع دروب والاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها البرنامج.

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المتطلبات للأفراد

1 – أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

خطوات التقديم للأفراد

1 – اذهب إلى موقع دروب واختر الأفراد من أعلى الصفحة.

2 – اضغط على أيقونة تسجيل في أعلى الصفحة الرئيسية.

3 – املأ الخانات المطلوبة بريد إلكتروني، اسم مستخدم، كلمة سر، رمز الدولة، رقم الجوال، الجنس.

4 – سيتم إرسال رسالة تفعيل على بريدك الإلكتروني.

5 – اتبع التعليمات المشار إليها في رسالة التفعيل.

6 – بعد تفعيل حسابك اضغط على أيقونة دخول كعضو مسجل.

رابط الخدمة للأفراد: ( اضغط هنا ).

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خطوات التقديم للشركات

1 – اختر (الشركاء) في أقصى اليسار.

2 – للاستفادة من خدمات دروب، اضغط على أيقونة (تسجيل الدخول) في أعلى الصفحة الرئيسية.

3 – املأ الخانات المطلوبة في نافذة (شركاء دروب) أو (دخول بواسطة وزارة الموارد البشرية)، ثم اضغط (دخول).

4 – وافق على شروط الاستخدام وسياسية الخصوصية.

5 – تأكد من صحة معلوماتك الشخصية قبل الضغط على أيقونة (حفظ).

6 – سيتم تسجيل دخولك إلى دروب.

رابط الخدمة للشركات: ( اضغط هنا ).