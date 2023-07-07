“أراك في القفص”.. معركة قانونية بين ماسك وزوكربيرج بسبب “تويتر” و”ثريدز”

تواصل ـ فريق التحرير:

تتصاعد حدة الخلافات بين كبيري منصات التواصل، إيلون ماسك، ومارك زوكربيرج، خاصة بعد إطلاق تطبيق “ثريدز” مؤخرًا ونجاحه في حصد ملايين المشتركين، كبديل لتويتر.

فقد وجه إيلون ماسك تحديًا جريئًا لمارك زوكربيرج ، بعد الادعاء بأن مارك قد انتهك حقوق النشر الخاصة بتويتر من خلال شركة ميتا التي يملكها.

نسخة طبق الأصل من تويتر

ويدعي إيلون ماسك أن مارك زوكربيرج ، قد أنشأ مجرد نسخة مطابقة للأصل من تويتر.

إيلون ماسك قال في تغريدة له : “أنفقت 44 مليار دولار على هذا التطبيق، والآن قرر الفتى ـ يقصد مارك ـ فقط أن ينسخ ويُلصق”، كانت هذه العبارة ضربة مباشرة لزوكربيرج، لبداية صراع قانوني.

وأشار ماسك إلى أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة “ثريدز” التي أطلقتها ميتا، استحوذت خلال ساعات من إطلاقها أكثر من 30 مليون مستخدم، مما يمكن أن يشكل تهديدًا لتويتر.

لم يتوقف إيلون ماسك عند التهديد باتهام ميتا، بانتهاج حقوق النشر، ولكنه قال: “أصبح الأمر شخصيًا الآن، أراك في القفص، زوك”.

معركة قانونية وليست قتالية

وتوقع المراقبون للشأن التكنولوجي، أن تكون هذه إشارة إلى معركة قانونية، وليس معركة قتالية بالمعنى الحرفي.

لكن تغريدة ماسك تسببت في إثارة ضجة، في عالم التكنولوجيا، فكثيرون ينتظرون لرؤية نتائج المعركة القانونية المحتملة، وكيف ستنتهي.

منصة تويتر تحت قيادة ماسك تواجه انخفاضًا في التفاعل من المستخدمين وإيرادات الإعلانات. الآن، مع الزخم السريع لتطبيق “ثرندر” الجديد، تصاعدت التوترات بين العملاقين.

اقرأ أيضًا:

ماسك يتصدر قائمة أغنى 500 شخص حول العالم.. وثروته تقفز لهذا الرقم