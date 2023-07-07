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تحذير عاجل من “الأرصاد”: درجات الحرارة ستلامس الـ 50 في هذه المنطقة
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تحذير عاجل من “الأرصاد”: درجات الحرارة ستلامس الـ 50 في هذه المنطقة

تحذير عاجل من “الأرصاد”: درجات الحرارة ستلامس الـ 50 في هذه المنطقة

تحذير عاجل من “الأرصاد”: درجات الحرارة ستلامس الـ 50 في هذه المنطقة
٠٦:٢٨:٠٥ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، من توقعات بارتفاع درجات الحرارة لـ 50 درجة في المنطقة الشرقية.

رطوبة عالية في المناطق الساحلية والغربية

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه يتوقع معدلات رطوبة عالية في المناطق الساحلية والغربية.

أجواء باردة ممطرة في مناطق المرتفعات

وأضاف أنه يتوقع أجواءً باردة ممطرة في مناطق المرتفعات، حيث تبقى مرتفعات المملكة من الطائف وحتى جازان معرضة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن باقي مناطق المملكة متوقع أن تشهد هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة كلما اتجهنا شرقًا.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على عموم المناطق تتراوح ما بين 38 وحتى 48 درجة مئوية، مع أجواء معتدلة على المناطق الساحلية والغربية.

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أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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