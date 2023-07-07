بشرى للملايين.. أول علاج في العالم يساعد على نمو الأسنان

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية على أول علاج يتم تطويره لإعادة نمو الأسنان في أوائل العام المقبل.

ويوفر العلاج، الأمل لملايين البشر الذين يعانون من مشاكل الأسنان.

ويأمل الباحثون في اليابان أن يتم تعميم العلاج – الذي لم يتم الكشف عن اسمه – على المرضى بحلول عام 2030 إذا نجحت التجارب.

وأظهرت الاختبارات المبكرة، أن العلاج ساعد الفئران على إعادة نمو أسنانها.

والدواء مخصص للأشخاص الذين يفتقرون إلى مجموعة كاملة من أسنان البالغين لأسباب وراثية.

لكن العلماء وصفوه بأنه “حلم كل طبيب أسنان، مشيرين إلى أنه يمكن استخدامه على نطاق أوسع في المستقبل.

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التجارب السريرية

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية في يوليو 2024.

يعمل الدواء، وهو علاج بالأجسام المضادة، عن طريق كبح جين يسمى (USAG-1)، أظهرت الدراسات أنه يحد من نمو الأسنان.

من المأمول أن تؤدي هذه العملية إلى ظهور “جيل ثالث” من الأسنان لدى البشر، الذين يبدأون بأسنانهم اللبنية قبل تطوير مجموعتهم الدائمة.

وفي حديثه عن التجربة البشرية، قال الدكتور كاتسو تاكاهاشي لصحيفة “ماينيتشي”: إن فكرة زراعة أسنان جديدة هي حلم كل طبيب أسنان. لقد كنت أعمل على هذا منذ أن كنت طالب دراسات عليا”.

وأضاف: “كنت واثقًا من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك. نأمل أن نمهد الطريق للاستخدام السريري للدواء”.

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عوامل وراثية

يركز العلاج على حالة عيوب خلقية مثل النقص في عدد الأسنان مع نمو عدد أقل منها، وهي حالة تصيب حوالي 1 في المئة من السكان،

ويُعتقد أن العوامل الوراثية هي السبب الرئيسي لعُشر مرضى فقر الأسنان الذين يفتقرون إلى ستة أسنان أو أكثر ، وهي حالة مصنفة على أنها قلة الأسنان.

وتُعرف هذه الحالات أيضًا باسم عدم تكوّن الأسنان، ويعاني الأشخاص الذين يكبرون وهم يعانون من عدم تكوّن الأسنان من القدرات الأساسية مثل المضغ والبلع والتحدث منذ صغرهم ، مما قد يؤثر سلبًا على نموهم.

وأشارت الأبحاث إلى أنه أكثر شيوعًا بين النساء منه لدى الرجال، لكن من غير الواضح بالضبط عدد الأشخاص المصابين على مستوى العالم.

وفقًا لأحدث الإحصاءات الحكومية، يعاني حوالي 73 في المئة من الأشخاص في المملكة المتحدة من فقد واحد أو أكثر من الأسنان الخلفية، بينما يعاني 7.6 في المئة من أسنان أمامية أو أكثر مفقودة.

وفي الولايات المتحدة، أكثر من 25 في المئة من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر لديهم ثمانية أسنان أو أقل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتقتصر العلاجات الحالية لفقدان الأسنان على أطقم الأسنان وغيرها من أشكال استبدال الأسنان الاصطناعية.

ومع ذلك، فهي ليست دائمة وغالبًا ما تكون باهظة الثمن بينما تكون أدنى من الأسنان الحقيقية.

ويجري العمل حاليا لتجهيز الدواء للاستخدام البشري، وبمجرد التأكد من عدم وجود آثار ضارة على جسم الإنسان، فسيهدف إلى علاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات والذين يعانون من قصور في نمو الأسنان.