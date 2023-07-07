استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد شاب، عصر اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في قرية أم صفا شمال رام الله.

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وأعلنت وزارة الصحة، أن الشاب أصيب بجروح حرجة جدًا في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وحسب وكالة “وفا”، فقد أطلق جنود الاحتلال، النار على الشاب، خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم “الراس”.

كما حاول المستوطنون، الاعتداء على مواطني القرية برشقهم بالحجارة وضربهم بالعصي، بحماية قوات الاحتلال، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده.

فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربية.

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إصابة فلسطينيين بجروح والعشرات باختناق

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بجروح، والعشرات بحالات اختناق، في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، بعد قمع الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأضاف، أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء بالغازات المسيلة للدموع على مسيرة نظمها أهالي قرية برقة بمدينة نابلس، رفضاً للاستيطان والتهويد، مما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

وفي مدينة الخليل، استولى مستوطنون على أراضٍ في منطقة وادي الفردوس، جنوب المدينة، وذلك في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الأرض الفلسطينية.

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ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العام لـ201 شهيد

ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم إلى ثلاثة شهداء، بينهم شهيدان في مدينة نابلس، اغتالهم الاحتلال صباحًا عقب اقتحام البلدة القديمة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 201 شهيد.

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