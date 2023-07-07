بداية المرحلة الثالثة.. الموارد البشرية تلزم المؤسسات بتوثيق 80% من العقود

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، والتي تشمل إلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة “قوى”، وذلك حتى آخر شهر سبتمبر المقبل.

تهدف الخدمة إلى توفير بيئة عمل، تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين نظام العمل.

كما تهدف الخدمة الى التأكد من صحة بيانات العقود، إضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.

التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة

وتتيح الخدمة للعاملين إمكانية التحقق من صحة عقودهم، والموافقة أو الرفض أو تعديل العقد.

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود، بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من عام 2023، وأكدت على ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة.

ونبهت الوزارة إلى أن المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة، قد تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المعمول بها.

رفع تحديث بيانات عقود العاملين

تمكن “خدمة توثيق العقود” أصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، من السعوديين وغير السعوديين.

كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة “قوى”.

وفي حال موافقة الطرفين، يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى، من خلال منصة قوى، إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكل رقمي، وحفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف)، وكذلك توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة.

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