الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
اتخذوا المنازل أوكارًا.. مكافحة المخدرات تُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق
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اتخذوا المنازل أوكارًا.. مكافحة المخدرات تُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق

اتخذوا المنازل أوكارًا.. مكافحة المخدرات تُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق

اتخذوا المنازل أوكارًا.. مكافحة المخدرات تُفاجئ تجار السموم في هذه المناطق
٠٦:١٩:٠٦ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة، اليوم الجمعة، ضربات قاصمة لتجار السموم وضبط مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

ضبط مقيم لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج المخدر

ففي منطقة مكة المكرمة قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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إحباط تهريب نبات القات المخدر

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وبينت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وضبطت شرطة محافظة العيدابي على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه (450) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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ضبط مخالف بالمدينة روج مادة الإمفيتامين المخدر

وفي منطقة المدينة المنورة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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