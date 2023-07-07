سكني للمستفيدين من إعادة جدولة القرض: هذا الإجراء شرط لاستمرار الدعم

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كشف برنامج سكني عن إجراء يتعين على المستفيدين من إعادة جدولة القرض العقاري القيام به، كشرط لاستمرار صرف الدعم.

وقال عبر خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”: “في حال تم إعادة جدولة المستفيد لأي سبب من الأسباب، لابد أن تقوم الجهة التمويلية بتزويد صندوق التنمية العقارية بجدول السداد الجديد ليتم تحديثه بالنظام؛ لتفادي انقطاع مبلغ الدعم عن المستفيد بسبب اختلاف القسط الموضح لدينا”.

خدمة نقل المديونية

ويتيح البرنامج خدمة نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري للمستفيدين وفق مجموعة من الشروط.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين”: “تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.

وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية”.

مرحباً، في حال تم إعادة جدولة المستفيد لأي سبب من الأسباب لابد أن تقوم الجهة التمويلية بتزويد صندوق التنمية العقارية بجدول السداد الجديد ليتم تحديثه بالنظام لتفادي انقطاع مبلغ الدعم عن المستفيد بسبب اختلاف القسط الموضح لدينا. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) July 6, 2023

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.