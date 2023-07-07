منها عسير والطائف.. “الحصيني”: الوقت مناسب هذه الأيام لزيارة المصائف بـ4 مناطق

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كشف خبير الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن الوقت مناسب هذه الأيام لزيارة المصائف مثل الطائف والباحة وعسير وجازان.

الوقت مناسب هذه الأيام لزيارة المصائف

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن البعض يتساءل هل الوقت مناسب هذه الأيام لزيارة المصائف مثل الطائف والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها.

المصائف والتنزه يكون على حسب الرغبة

وبين أنه من خلال الأرشيف المناخي لتلك المناطق فإن المصائف والتنزه يكون على حسب الرغبة، وذلك على النحو التالي:

1- إذا كانت رغبتك الأجواء المعتدلة نسبياً نهارًا ومن تميل للبرودة الى بارة فجرًا يمكن الذهاب في هذه الفترة.

الأجواء الجميلة مفعمة بالضباب والأمطار

2- إذا كانت رغبتك الأجواء الجميلة المفعمة بالضباب والأمطار، فإن أفضل وقت لزيارة مرتفعات جازان وعسير والباحة ثم الطائف الثلث الأخير من شهر محرم.

كما يكون الوقت المناسب أيضًا، في معظم شهر صفر بداية العام الجديد 1445هـ، ويوافق الثلث الأخير من شهر يوليو وشهر أغسطس.

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حارًا في الشرقية.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على 4 مناطق

أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح وبرد على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ارتفاع درجات الحرارة على الشرقية

وما يزال الطقس حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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