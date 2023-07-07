توضيح عاجل من “الجوازات” حول السفر المباشر من المملكة إلى إيران

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر المباشر من المملكة إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقًا للاتفاق الموقع في بكين بتاريخ 10 مارس 2023.

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متابعة القنوات الرسمية للجوازات

وحول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من المملكة إلى إيران مباشرة، أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية لـ”الجوازات”.

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القنوات الرسمية لـ”الجوازات”

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت في وقت سابق أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في:

– موقعها الإلكتروني ( اضغط هنا ).

– البريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa.

– حساب “الجوازات” AljawazatKSA@ في منصات “إنستغرام، سنابشات، تويتر، فيسبوك، يوتيوب”.

– حساب خدمة العملاء في “تويتر” CareAljawazat@.

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