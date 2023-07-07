الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح عاجل من “الجوازات” حول السفر المباشر من المملكة إلى إيران
خطبة الجمعة في المسجدين الحرام والنبوي: مشهد وداع الحجيج ومحاربة “المثلية الجنسية”
توقعات رفع سعر الفائدة يدفع الذهب إلى الخسارة الرابعة
عاجل.. لجنة من 5 جهات.. ننشر تعديلات بيع تأجير الوحدات العقارية على الخارطة
خطيب المسجد النبوي يبكي في وداع الحجيج: لقد عادوا إلى بلدانهم بأفضل غنيمة
مخبأة داخل خلايا النحل.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توضيح عاجل من “الجوازات” حول السفر المباشر من المملكة إلى إيران

توضيح عاجل من “الجوازات” حول السفر المباشر من المملكة إلى إيران

توضيح عاجل من “الجوازات” حول السفر المباشر من المملكة إلى إيران
٠٥:٠٣:٢١ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر المباشر من المملكة إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقًا للاتفاق الموقع في بكين بتاريخ 10 مارس 2023.

اقرأ أيضًا:

توضيح من الجوازات بشأن آلية توصيل جواز السفر

متابعة القنوات الرسمية للجوازات

وحول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من المملكة إلى إيران مباشرة، أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية لـ”الجوازات”.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من الجوازات للراغبين في السفر إلى خارج المملكة

القنوات الرسمية لـ”الجوازات”

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت في وقت سابق أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في:

– موقعها الإلكتروني ( اضغط هنا ).

– البريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa.

– حساب “الجوازات” AljawazatKSA@ في منصات “إنستغرام، سنابشات، تويتر، فيسبوك، يوتيوب”.

– حساب خدمة العملاء في “تويتر” CareAljawazat@.

اقرأ أيضًا:

الجوازات: إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر “أبشر”

هل يُشترط سريان الإقامة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي؟ الجوازات توضح

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم إيران الجوازات السفر إلى إيران القنوات الرسمية للجوازات المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. حاج يطوف حول الكعبة بـ«سكوتر»

شاهد.. حاج يطوف حول الكعبة بـ«سكوتر»

٠٨:٣١ م، الأثنين، ٣١ أغسطس ٢٠١٥
حاج فرنسي يروي قصة إسلامه وقدومه للحج

حاج فرنسي يروي قصة إسلامه وقدومه للحج

٠٤:٠٠ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠١٦
دول عربية تطالب السودان بحفظ أمن مواطنيها على أراضيها.. ماذا قالوا؟

دول عربية تطالب السودان بحفظ أمن مواطنيها على أراضيها.. ماذا قالوا؟

١٢:٥٤ ص، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
«المرور» توضح ملابسات الحادث المروع على طريق الملك خالد بالرياض

«المرور» توضح ملابسات الحادث المروع على طريق الملك خالد بالرياض

٠٢:١١ ص، الجمعة، ١٨ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *