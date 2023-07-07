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انطلاق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام
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انطلاق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام

انطلاق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام

انطلاق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام
٠٥:١٠:٣٩ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية، عن انطلاق الدورة الصيفية الإثرائية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم في جنبات المسجد الحرام.

الدورة تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر

وأوضح مدير الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية بالمسجد الحرام، الشيخ غازي الذبياني، أن انطلاق برنامج الدورة سيكون ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر.

وأضاف أن هذه الدورة تأتي لتحقيق عدد من الأهداف السامية منها إبراز دور وجهود رئاسة شؤون الحرمين في العناية بتعليم القرآن الكريم.

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أهداف الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن

 وبين أن الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام تهدف إلى:

1 – تفعيل دور المسجد الحرام في خدمة تعليم القرآن الكريم.

2 – تبادل الخبرات في طرق الحفظ والمراجعة وتثبيت الحفظ.

3 – تأهيل الطلاب والطالبات وإلحاقهم في حلقات القرآن الدائمة.

4 – استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

5 – تعلم وتعليم كتاب الله وتدارسه وإقراؤه على منهج السلف من أهل القرآن لكافة أفراد المجتمع، وصحبة كتاب الله تلاوةً حفظاً وتجويداً وتفسيراً.

وبين الذبياني بأن الدورة الصيفية الإثرائية المكثفة ستكون على مدار الساعة حضوريا في جنبات المسجد الحرام بما يتماشى مع رسالة المملكة لنشر الدين الاسلامي.

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الكلمات الدلالية:
الدورة الصيفية القرآن الكريم المسجد الحرام المقرأة الإلكترونية حفظ ومراجعة القرآن شؤون الحرمين

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