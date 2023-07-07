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تسعيرة مواقف مطارات الخليج.. تعرف على التفاصيل

تسعيرة مواقف مطارات الخليج.. تعرف على التفاصيل

تسعيرة مواقف مطارات الخليج.. تعرف على التفاصيل
٠٦:٠٠:١٩ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تسعيرة مواقف مطارات الخليج، وذلك بعد رفع أسعار مواقف مطار الملك خالد الدولي مؤخرًا، جسب قناة الإخبارية.

وجاءت تسعيرة المطارات على النحو التالي:

  • مطار الملك خالد الدولي 10 ريالات للساعة.
  • الكويت الدولي 40 ريالاً للساعة.
  • البحرين الدولي 10 ريالات للساعة.
  • مطار الدوحة الدولي 15 ريالاً للساعة،
  • دبي الدولي 25 ريالاً للساعة.
  • مسقط الدولي 100 ريال للساعة”.

الأسعار الجديدة في مطار الملك خالد الدولي

وكانت شركة مطار الملك خالد الدولي بالرياض قد أعلنت مؤخرًا، عن تعريفة جديدة في قيمة مواقف السيارات في المطار.

وأشارت أنه تم رفع قيمة الساعة الواحدة في المواقف من 5.5 ريال إلى 10 ريالات.

وتابعت أنه تم تحديد مبلغ 130 ريالاً كحد أقصى، في اليوم الواحد، في مواقف الفترات القصيرة ومواقف الصالات الدولية .

ولفتت أنه سيتم احتساب مبلغ 40 ريالاً لكل يوم، بعد مرور 48 ساعة في مواقف الرحلات الدولية، ومبلغ 80 ريالاً كحد أقصى لمواقف الفترات الطويلة.

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تسعيرة المواقف تسعيره جديدة مطار الملك خالد مطارات الخليج مواقف المطارات

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