شاهد.. لحظة حدوث انهيار جبلي خطير في الهند

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة حدوث انهيار جبلي في إحدى المناطق بالهند.

وقع الانهيار في ولاية اوتراخاند، في الجزء الشمالي من الهند. حيث يقع الجزء الهندي من جبال الهيمالايا.

أسباب الانهيار الجبلي غير معروفة

اقرأ أيضًا:

انهيار أرضي يبتلع 19 شخصا في هذه الدولة

ولم يتضح سبب الانهيار على الفور، لكن وقوع الانهيارات في جبال الهيمالايا أمر معتاد من وقت لآخر.

وتحدث الانهيارات عادة بعد هطول أمطار غزيرة.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تجنب حدوث تلك الانهيارات، إلا أن الدراسات الجيولوجية والممارسات الهندسية الجيدة، والتطبيق الفعال للوائح إدارة استخدام الأراضي يمكن أن تقلل من مخاطرها، وفقًا لموقع “طقس العرب”.

اقرأ أيضًا:

اشتعال شاحنة نفط يتسبب في انهيار جسر بأكمله بهذه الدولة (فيديو مرعب)

تشقق مفاجئ لحوائط المئات من المنازل

وفي يناير، أجلت السلطات الهندية مئات الأشخاص من منازلهم في بلدة جوشيماث الواقعة في جبال الهيمالايا بعد تشقق مفاجئ لحوائط المئات من المنازل والمباني.

وشرعت سلطات ولاية أوتاراخاند في هدم العديد من المباني التي حدثت بها الشقوق.

ولم يتضح سبب الهبوط الظاهر، لكن بعض الخبراء يلقون باللوم على الضغط السكاني والظواهر الجوية غير العادية، والتي تحدث الآن بشكل متكرر.

مقطع متداول تم نشره على حساب طقس العالم على منصة تويتر …