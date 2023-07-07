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توقعات رفع سعر الفائدة يدفع الذهب إلى الخسارة الرابعة
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توقعات رفع سعر الفائدة يدفع الذهب إلى الخسارة الرابعة

توقعات رفع سعر الفائدة يدفع الذهب إلى الخسارة الرابعة

توقعات رفع سعر الفائدة يدفع الذهب إلى الخسارة الرابعة
٠٤:٠٦:٠١ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

عززت بيانات عن الوظائف الأمريكية، والتشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وكذلك التوقعات برفع أسعار الفائدة، اتجاه الذهب إلى تحقيق خسائر جديدة

وتتجه أسعار الذهب اليوم إلى تحقيق الخسارة الرابعة على التوالي خلال أسبوع، حيث استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية.

لقد انخفضت أسعار الذهب بمقدار 0.5 % خلال الأسبوع، وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار، دون تغير تقريبًا بحسب رويترز.

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زيادة عدد الوظائف وقوة سوق العمل

وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص، في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل، على الرغم من تزايد خطر حدوث ركود، من جراء رفع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن، بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، لشهر يونيو، للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

سعر الفائدة القياسي

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق، في كيه.سي.إم تريد: “سوق الوظائف الأمريكية المتينة، تدعم مواصلة دفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسية إلى الأعلى”.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

الكلمات الدلالية:
اسعار الذهب الفيدرالي الامريكي الوظائف سعر الفائدة قوة السوق

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