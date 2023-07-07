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مخبأة داخل خلايا النحل.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون (فيديو)
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مخبأة داخل خلايا النحل.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون (فيديو)

مخبأة داخل خلايا النحل.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون (فيديو)

مخبأة داخل خلايا النحل.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون (فيديو)
٠٣:٣١:٠٤ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (178.274) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المطار.

حبوب الكبتاجون مخبأة داخل خلايا نحل

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عبارة عن صناديق تحتوي على “خلايا نحل”.

وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل “خلايا النحل”.

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القبض على المهربين

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

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الإسهام في مكافحة التهريب

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال:

– التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910).

– وعبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa).

– أو الرقم الدولي (00966114208417).

حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة.

مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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