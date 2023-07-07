خطيب المسجد الحرام : المثلية الجنسية طمس للفطرة وإفساد للخلقة ولا علاقة لها بالتطور

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أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، أن المثلية الجنسية مخالفة للطبيعة البشرية وللدين، ولا علاقة لها بالتطور والحضارة.

جاء ذلك في خطبة الجمعة اليوم، والتي تحدث فيها عن المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن الله تعالى الذي خلق البشر وجعلهم صنفين الذكر والأنثى فقال: “وليس الذكر كالأنثى”.

وقال الغزاوي : إن الله هو الأعلم بالحكم والمصالح، وجعل لكل منهما خصائصه وسماته، ثم يأتي من يخالف فطرته، ويعاند أمره، فيسعى في تغيير جنسه الطبيعي ويتحول الرجل إلى امرأة وتتحول المرأة إلى رجل.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء”.

الزواج شريعة كونية

وأضاف غزاوي: كما أن الله تعالى جعل الزواج الإنساني بين الرجل والمرأة شريعة كونية، لكن الشيطان يعمد إلى أن يتعدى العبد حدود الله ويرتكب ما تنفر منه الطباع السليمة.

وقال : لقد بلغ الحال بأولياء الشيطان، أن يتداعوا لطمس الفطرة وإفساد الخلقة، لفرض قوانين الزواج الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، والزواج بالحيوانات، والتحريض على الانحراف الجنسي والشذوذ وكل أنواع الإباحية .

وقال خطيب المسجد الحرام، لقد جعلوا الشذوذ تطورًا وحضارة، واتخذوا موقفًا عدائيًا ممن أنكر ذلك، وأعدوه متخلفًا متطرفًا

فانظروا كيف ارتكزت أطرهم، واختلفت مفاهيمهم، فحاربوا الطهر والفضيلة، وعاقروا الفجور والرذيلة، وبلغوا الغاية في الانحطاط.

المثلية فاقمت ما كان عليه قوم لوط

مشيرًا إلى أنهم قد فاقوا ما كان عليه قوم لوط، الذين أتوا الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، ولا من غيرهم، فعاجلهم الله عز وجل بعقوبة لم يعاقب بها أحدًا من قبلهم.

وقد جمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك، وقلب ديارهم عليهم، والخسف بهم، ورجمهم بالحجارة من السماء، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة الشنعاء التي غيروا بها الفطرة.

وأشار غزاوي أنه ليس ببعيد أن تصيب نقمة الله، وينزل عذابه الشديد بمن تشبّه بهم وفعل فعلهم، واتبع آثارهم، كما قال سبحانه: “وما هي من الظالمين ببعيد”، فلا تأتي مخالفة الفطرة التي خلق الله الناس عليها إلا بالويل والفساد والدمار.

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