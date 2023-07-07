النمر: 35% من مواطني المملكة لديهم ارتفاع في الكوليسترول ولو لم يشعروا به!

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الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، وتوجد بشكل طبيعي، وبقدر متوازن في جسم الإنسان، وكذلك بعض الأطعمة، خاصة الأطعمة ذات المصدر الحيواني.

وتكمن مشكلته الصحية عندما يرتفع مستواه في الدم عن الحد الطبيعي.

فهو أحد أهم عوامل خطورة الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية، وفي مقدمتها أمراض القلب التاجية، والأزمة القلبية، والجلطات.

وتمثل تلك الأمراض أحد المسببات الرئيسة للوفاة أو الإعاقة بالمملكة.

وفي هذا الإطار، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين من 33 في المئة من مواطني المملكة يعانون من ارتفاع الكوليسترول، حتى لو لم تظهر الأعراض عليهم.

وكتب النمر عبر حسابه في موقع “تويتر”: “35% من السعوديين لديهم ارتفاع الكلسترول…ولو لم يشعروا به!! المطلوب: زيارة أقرب مستوصف حكومي في الحي الذي تعيش فيه وعمل الفحص مجاناً”.

٣٥% من السعوديين لديهم ارتفاع الكلسترول…ولو لم يشعروا به!! المطلوب:

زيارة أقرب مستوصف حكومي في الحي الذي تعيش فيه وعمل الفحص مجاناً. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) July 7, 2023

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أنواع الكوليسترول

يوجد في جسم الإنسان نوعان من الكوليسترول، الأول يسمى الكوليسترول الجيد أو عالي الكثافة، والثاني الكوليسترول السيئ أو منخفض الكثافة.

ارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ منخفض الكثافة في الدم يؤدي إلى ترسبه في الجدران الداخلية للأوعية الدموية.

وبتفاعل هذه المادة مع مواد أخرى في الدم يتشكل ما يسمى (البلاك) وهي طبقة سميكة تتشكل داخل جدران الأوعية الدموية، تؤدي إلى ضيق الشرايين وتصلبها..

وهذا ما يسمى بالتصلب العصيدي أو (تصلب الشرايين)، وهذا بدوره يؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات.

أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع الكوليسترول

حددت وزارة الصحة أهم العوامل في ارتفاع الكوليسترول، وتتمثل في بعض العادات الغذائية السيئة كـ :

-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية أو الدهون المهدرجة جزئيًّا، وكذلك الأطعمة الغنية بالكوليسترول.

-زيادة الوزن حيث ترتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ وانخفاض النوع الجيد.

-قلة النشاط البدني، حيث ترتبط بطريقة غير مباشرة بارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم.

-العمر، فنسبة الإصابة بالكوليسترول تزداد مع تقدم العمر.

-النساء وكذلك المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بغيرهن.

-في بعض الحالات يحدث ارتفاع الكوليسترول نتيجة عوامل وراثية.

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عوامل الوقاية من ارتفاع الكوليسترول

-اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفاكهة والألياف والأطعمة المحتوية على منتجات الحبوب الكاملة، كخبز البر والنخالة وغيرهما.

-تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وانتقاء الأطعمة قليلة أو منزوعة الدسم..

فعلى سبيل المثال نحرص عند التسوق على انتقاء اللحوم قليلة الدسم، ولنجعل الأسماك وجبة أساسية مرتين في الأسبوع على الأقل.

-حافظ على ممارسة النشاط البدني بانتظام بمعدل 150 دقيقة أسبوعيًّا للبالغين و60 دقيقة للأطفال يوميًّا.

-تجنب تعاطي التبغ بأشكاله، وكذلك التدخين القسري أو اللا إرادي الناتج عن التعرض لدخان السجائر المنبعث من المدخنين.

وتعد الترايجلسريد أو الدهون الثلاثية أحد أنواع الدهون في الجسم التي يؤدي ارتفاعها إلى الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية وغيرها.

يعود ارتفاعها في الجسم إلى عدة عوامل منها زيادة الوزن والسمنة، وضعف النشاط البدني، وتعاطي التبغ، والإفراط في تناول الكحول المحرمة.

بالإضافة إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.