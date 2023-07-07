خطيب المسجد الحرام: دعاة المثلية في زماننا فاقوا قوم لوط (فيديو)

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استنكر خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، المثلية الجنسية، باعتبارها مخالفة للطبيعة البشرية وللدين ولا علاقة لها بالتطور والحضارة.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام اليوم: “إن الله تعالى الذي خلق البشر وجعلهم صنفين ذكرًا وأنثى قد قرر فقال: ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ ففرق بينهما وهو الأعلم بالحِكَمِ والمصالح سبحانه، وجعل لكل منهما خصائصه وسماته”.

انتكاس للفطرة

واستدرك: “ثم يأتي من يخالف فطرته ويعاند أمره فيسعى في تغييرِ جنسهِ الطبيعي، بأن يتحول الرجلُ إلى امرأةٍ، وتتحول المرأةُ إلى رجلٍ.

والنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ فيما دون ذلك؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: “لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ”.

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وشدد خطيب المسجد الحرام على أن “الله تعالى جعل الزواج الإنساني بين الرجل والمرأة شريعة كونية..

لكن الشيطان يعمد إلى أن يتعدى العبد حدود الله ويرتكب ما تنفر منه الطباع السليمة، حتى بلغ الحال بأولياء الشيطان أن يتداعوا لطمس الفطرة وإفساد الخلقة بفرض قوانين لتشريع زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والتزاوج مع الحيوانات والتحريض على الانحراف الجنسي والشذوذ وكل أنواع الإباحية وجعلوه تطورًا وحضارة”.

وتابع: “واتخذوا موقفًا عدائيًا ممن أنكر ذلك وعَدُّوه متخلفًا متطرفًا، فانظروا كيف ارتكست فطرهم واختلت مفاهيمهم؛ فحاربوا الطهر والفضيلة، وعاقروا الفجور والرذيلة، وبلغوا الغاية في الانحطاط الأخلاقي والانهيار القيمي والهبوط إلى الدرك البهيمي”.

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فاقوا أفعال قوم لوط

واعتبر أن هؤلاء “فاقوا ما كان عليه قوم لوط الذين أتوا الفاحشة التي لَمْ يَسْبِقْهُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ وَلَا غَيْرِهِمْ، فعاجلهم الله عز وجل بعقوبة لَمْ يُعاقِبْ بِها أحَدًا غَيْرَهُمْ..

وجَمَعَ عَلَيْهِمْ مِن أنْواعِ العُقُوباتِ بَيْنَ الإهْلاكِ، وقَلْبِ دِيارِهِمْ عَلَيْهِمْ، والخَسْفِ بِهِمْ، ورَجْمِهِمْ بِالحِجارَةِ مِنَ السَّماءِ.

وذَلِكَ لِعِظَمِ مَفْسَدَةِ هَذِهِ الجَرِيمَةِ الشنعاء التي غيروا بها الفطرة وقلبوا الحقائق”.

ومضى خطيب المسجد الحرام: “وليس ببعيد أن تصيب نقمة الله وينزل عذابه الشديد بمن تشبه بهم وفعل فعلهم واتبع آثارهم.

كما قال سبحانه ﴿وما هي من الظالمين ببعيد﴾. فلا تأتي مخالفة الفطرة التي خلق الله الناس عليها إلا بالويل والفساد والدمار”.