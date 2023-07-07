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خطيب المسجد الحرام: حرق المصحف يعكس الحقد الدفين ضد المسلمين (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: حرق المصحف يعكس الحقد الدفين ضد المسلمين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: حرق المصحف يعكس الحقد الدفين ضد المسلمين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: حرق المصحف يعكس الحقد الدفين ضد المسلمين (فيديو)
٠٢:١٩:٤١ م، الجمعة، ١٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ندد خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي بجريمة حرق المصحف الشريف، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت أمام مسجد استوكهولم الرئيس، بعد صلاة عيد الأضحى.

وقال: “إن هؤلاء المفترين منتكسي الفطر المبدلين لخلق الله قد أفلسوا روحيا وانهارت عندهم كل القيم الإنسانية والحضارية،..

وأصبحوا يعانون من أزمات أخلاقية ومشكلات اجتماعية، فلم يرق لهم أن يبقى المسلمون على أخلاقهم وآدابهم وسلوكياتهم المستقاة من الوحي المطهر والمتفقة مع الفطرة السليمة..

فقام بعضهم باستفزاز مشاعر المسلمين في كل مكان واستثارة غضبتهم، بشن حملات محمومة وأفعال عدائية معلنة متكررة ضد العالم الإسلامي بدعوى حرية الرأي”.

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تأجيج نار الكراهية والعنف

وأضاف: “وما حرق المصحف الشريف وامتهانه وتدنيسه والنيل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والسخرية منه والطعن فيه والتشكيك في سنته إلا صورة من صور ذلك..

فأظهروا بذلك حقدهم الدفين ضد المسلمين وأججوا نار الكراهية والعنف، لكنها كلها بفضل الله محاولات يائسة في الصد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام لا تلبث أن تعود عليهم بالخسارة والوبال. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

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حرق المصحف بالسويد

يأتي ذلك بعد من إقدام متطرف عراقي، يدعى سلوان موميكا على إحراق نسخة من القرآن خارج مسجد ستوكهولم الرئيس يوم الأربعاء قبل الماضي، بالتزامن مع احتفال المسلمبن بعيد الأضحى.

وجاءت المظاهرة التي أضرم فيها النار في المصحف بالسويد، بموافقة من الشرطة السويدية، بناءً على أمر قضائي.

وأشعل تدنيس المصحف غضبًا في العديد من الدول الإسلامية، بينما سارعت المملكة للدعوة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة للرد على ذلك.

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الشيخ فيصل غزاوي حرق المصحف الشريف خطبة الجمعة بالمسجد الحرام خطيب المسجد الحرام

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