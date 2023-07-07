خطيب المسجد الحرام يحذر: هذه الأفعال مضادة للتوحيد (فيديو)

اواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، إن تغيير خلق الله إضلال من الشيطان، وتحريم وتحليل للطغيان، وقول بغير حجة ولا برهان.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: “ومما يدخل في هذا، اعتقاد النفس بغير الله تعالى، كمن يعتقد في حلقة أو تميمة أو حجر أو شجرة أو نحوه، أو أن ذلك سببًا في جلب نفع أو دفع ضر، وهناك من زين له الشيطان سوء عمله، فأبعده عن فطرته السوية، وأوقعه في الشرك بالله، وأفعال الجاهلية، وصرف شيئًا من العبادة لغير الله باري البرية”.

وأورد من ذلك: الدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والطواف لغير الكعبة، والتوكل والخوف والرجاء ونحوها، أو اعتقاد أن أحدًا دون الله يعلم الغيب، أو هناك سوى الله يدبر أمر العالم ويصرف الكون.

السلامة من الاعتقادات الباطلة

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وتابع خطيب المسج الحرام: “ومعلوم أن فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول بالعقائد الصحيحة”.

وشدد على أن “أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم..

فيكون متعبدًا لله تعالى وحده لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياه، ولا يريد إلا إليه، وبذلك تتحقق عبودته لله تعالى وحده”.

واستدرك: “ومع ذلك فإن هناك من بلغ من الجهل غايته ومنتهاه، وينتمي للدين ارتضاه، فتجده يدعو غير الله ويقول مخاطبًا إياه: أشكو إليك همومي، أو نقص رزقي، أو أشكو إليك فلانًا الذي ظلمني، أو يقول أنا ضيفك، أنا في جوارك، أو أنت تجير من يستجير، أو خير متعاذ يستعاذ به. أو ارزقني الولد، أو أغثني، أو فرج كربتي”.

وقال إن كل هذه الأفعال الخاطئة وأمثالها مما يضاد التوحيد، وهي تنافي العقل الصحيح.

فيديو | خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: استعينوا بربكم الخالق المدبر وتجنبوا غير ذلك #الإخبارية pic.twitter.com/rzFUIAj6zD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2023

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